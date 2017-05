ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಪಿಯುಸಿ ಸಂಜೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿ. ಶಿಖಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 12 ರಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 12:52 [IST]

English summary

Second PUC result date will be announced today evening said PU board director C Shikha. It is saying that PUC results will be announced on 10th or 11th of May and SSLC exam result will be out on May 12th, tweeted minister Tanveer Sait.