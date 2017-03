ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸದನ ಸಮಿತಿಯ 'ಮೂಗು ದಾರ'

ಕನ್ನಡದ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು 9 ಸದಸ್ಯರ ಸದನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆ.ಬಿ ಕೋಳಿವಾಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka Vidhana Sabha speaker K B Koliwad formed a house committee to control the ‘Electronic and Print’ media after the allegation of MLA’s that TV media’s are abusing them.