ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಲಗಾಮು, ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೂಚನೆ

ಕನ್ನಡದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾವೇರಿದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. 'ನಮ್ಮ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ,’ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಶಾಸಕರೆಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka Vidhana Sabha speaker K B Koliwad said that, will form a house committee to control the Electronic media after the allegation of MLA’s that TV media’s are abusing them.