ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಲಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾದ ಎಸ್ಪಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಸ್ಪಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಓರ್ವ ಯುವತಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದರ್ಶ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 3, 2017, 14:02 [IST]

English summary

SP Annamalai once again proved that humanity is above the all, after he assured education and other expenditure to a girl.