ಎನ್ಐಎ ಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೋನಿಯಾ ನಾರಂಗ್

ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ದಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋನಿಯಾ ನಾರಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎನ್ಐಎ) ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Renowned IPS officer Sonia Narang was transferred to Central service. She will take her position in National Investigative Agency (NIA) as Superintendent of Police (SP).