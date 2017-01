ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೃಷ್ಣ, ಶಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಸ್ಸೆಂ ಕೃಷ್ಣ ಅಮಿತ್ ಶಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದಿರುವ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಾರಾ, ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರಾ? ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 12:37 [IST]

English summary

Sources from BJP suggest that days before his he resigned from the Congress, SM Krishna had met BJP National President Amit Shah. On January 23 in Delhi, Krishna met Shah 5 days before he sent his resignation letter to Sonia Gandhi.