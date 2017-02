ಸಿದ್ದು ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರವಾನೆ?

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ರು.1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 10, 2017, 13:01 [IST]

English summary

Chief Minister Siddaramaiah to keep his place has paid the money of rs 1,000 to National Congress says State BJP President BS Yaddyurappa Accused in bagalkot press meet.