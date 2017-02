ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕೇಸ್ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸಿಎಂ ಸರ್ಕಸ್ : ಸುರೇಶ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಡೈರಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕಪ್ಪದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು.

English summary

Chief Minister Siddaramaiah can not weaken the former Chief Minister and BJP leader B.S.Yeddyurappa by just streanghtening the corruption case against him says former minister and bjp leader Suresh Kumar.