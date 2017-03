ಸರಕಾರದ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್

ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವುದಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 22:39 [IST]

English summary

Shortly we will release documents on KPTCL tender scandal, Karnataka BJP Leader C T Ravi statement.