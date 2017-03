ನಾಳೆಯಿಂದ 8.77 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮರು ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾದಿದೆ. ಗುರುವಾರ 8.77 ಲಕ್ಷ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 2,770 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Totall 8.77 lakh students will appear for the SSLC examination beginning on Thursday in 2,770 examination centres across Karnataka. Among the 8.77 lakh candidates, 4.69 lakh are boys, while 4.07 lakh are girls.