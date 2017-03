ಕೃಷ್ಣಾಗೆ ರಿಲೀಫ್, ಧರಂ-ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ 'ಗಣಿ' ಟ್ರಬಲ್

ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Supreme court asked Karnataka Police Special Investigation Team (SIT) to probe into allegations against 2 former chief ministers N Dharam Singh and H D Kumaraswamy in iron ore mining case.