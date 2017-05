ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಈಶು, ಮೇ 8ಕ್ಕೆ ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಭೆ

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮುರುಳೀಧರ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಡೊಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂದಿರುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮೇ 8ರಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರುಗೇಡ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 11:05 [IST]

English summary

The Sangoli rayanna brigade office bearers conference on May 8th in Raichur, said BJP leader KS Eshwarappa in press conference at Mantralaya, on May 02.