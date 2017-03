ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆನೇ ರಮ್ಯಾ ಕೂಡಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ? ಏನೇನೋ ಸುದ್ದಿ!

ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ರಮ್ಯಾ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆನೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಮಂಡ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Rumors in Mandya: Former Congress MP from Mandya Ramyaa too joining BJP.