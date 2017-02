ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

32ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 14 ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 17:21 [IST]

English summary

Chief Minister Siddaramaiah on Wednesday promised to bring out a legislation to implement the recommendations of the five-member expert panel that has revised the 30-year-old Dr. Sarojini Mahishi Committee report on providing jobs to Kannadigas