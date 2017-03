ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಳೆನೀರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಳೆನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಂಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 16) ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 18:00 [IST]

English summary

Replace soft drinks with tender coconut water in multiplexes demands BJP. Allowing sale of tender coconut water in multiplexes would help farmers said BJP MLC MK Pranesh.