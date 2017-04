ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಲು ಬಂದ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಡದ ಎಚ್ಡಿಕೆ?

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರನ್ನು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡದೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

We have cross voted in Rajyasabha Election as per JDS state President HD Kumaraswamy direction, JDS rebel leader Zameer Ahmed Khan statement.