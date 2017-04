ಕೋಬ್ರಾಗೆ ನೀರು: ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕತೆಯೇನು?

ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಹಾವಿಗೆ ನೀರು ಎರೆದವರು ಸಿ.ಎನ್. ನಾಯಕ. ಇವರು ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The media is fired up about a video showing a 12-foot-long, parched King Cobra drinking water from a water bottle. The video first uploaded by a YouTube channel called 'Uttara Kannada News' shows a man in khaki giving water to the snake.