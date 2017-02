ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಗುಚಿಕೊಡ ರಥ

ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಥ; ಆರು ಗಾಲಿಗಳುಳ್ಳ ರಥ; ಅಚ್ಚು ತುಂಡಾಗಿದ್ದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

English summary

As the axel of the Ratha cut down during the Rathothsava, it fell on the devotees. The incident happened at the Kotturureshwara Jathra Mahosthsava in Kottur of Bellary District.