ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಶವ, ನಿಧಿಗಾಗಿ ಬಲಿ ನೀಡಿದರೆ?

ಮಾಗಡಿಯ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಆಯೇಷಾ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಆಕೆಯ ಶವ ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಿಯಾಸೆಗಾಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆರೋಪ

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 11:23 [IST]

English summary

Ayesh, 10 year old girl from Magadi, Ramanagar district had been gagged and her throat was slit. A lock of hair was found near the place where her body was discovered on Friday.