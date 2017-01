ಗೋವಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೂ ಬರಲಿ

ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯವೊಂದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವಿದೆ, ಗೋವಾ ನಾಮದಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿ.

Written by: Balaraj Tantri

Story first published: Monday, January 16, 2017, 22:16 [IST]

English summary

Ramachandrapura Mutt's Raghaveshwara Seer speech during Mangala Goyatra at Goa on Jan 16, 2017.