ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಿಂತ ಗೋಯಾತ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ: ರಾಘವೇಶ್ವರಶ್ರೀ

ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಯಂತೆ ಇಂದು ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತಹ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಗೋವು ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by: Balaraj Tantri

Story first published: Friday, January 6, 2017, 21:41 [IST]

English summary

Ramachandrapura Mutt, Raghaveshwara Seer message on Goyatra at Hukkeri on January 6 (Belagavi Dist)