ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದಿಂದ 550 ಟನ್ ಮೇವು ಪೂರೈಕೆ

ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ಮೇವು ಪೂರೈಕೆಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ 550 ಟನ್ ಮೇವು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Ramachandrapura Math supplied 550 ton of fodder so far in Malai Mahadeshwara hill station area.