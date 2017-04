ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ: ಧರೆಗುರುಳಿದವು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ!

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಲೀಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದರೂ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Rain with hailstorm caused damages in Mandya district. More than 100 of Coconut trees collapsed. The rain createD both happiness and also sadness at the same time in the district!