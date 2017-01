ರಾಯಚೂರು: 4 ಕಾಲು, 2 ಜನನಾಂಗದ ವಿಚಿತ್ರ ಮಗು ಜನನ

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು, ಎರಡು ಜನನಾಂಗ ಇರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಮಗು ಜನನ

English summary

A miracles baby having 4 legs and 2 genitals been born in primary health care center, Raichur.