ಚರಂಡಿ ದಾಟಲು ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೆಗಲೇರಿದ ರಾಯಚೂರು ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ

ರಾಯಚೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 24: ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಕುರ್ಮಾ ರಾವ್ ಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕಾರಣ ಕಾಲಿಗೆ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಚರಂಡಿ ದಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಕಾರ ಸಂಬಳ ತಿನ್ನುವ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೆಗಲೇರಿ ಚರಂಡಿ ದಾಟಿ ದರ್ಪ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚರಂಡಿ ದಾಟಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಭುಜ ಬಳಸಿದ ಸಿಇಒ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಸಿಇಒನ ಚರಂಡಿ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆಯ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ..

#WATCH Kurma Roa, CEO Zila Panchayat crosses a drain with help from locals, in Raichur, Karnataka. pic.twitter.com/kceNnP5W23