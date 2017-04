ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಲಂಚಾವತಾರ, ಇದೆಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ!

ರೈತನ ಸಾವಿನಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೂ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆತನ ಶವ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಲಂಚ ಕೇಳಿರುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

K.Padekanur, a police sub-inspector demanded money to shift deadbody of a former in Chattaraki village, Sindagi taluk, Vijayapur district. The incident questions credibility of the police department.