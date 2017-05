ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಆದೇಶ

‘ಅಗ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌’ ಮತ್ತು ‘ಮೈತ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ ಅಂಡ್‌ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್‌ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ’ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 10:15 [IST]

English summary

The State government has issued orders to attach the properties of Agri Gold Group and Maithri Plantation and Horticulture Pvt. Ltd., which have been accused of defrauding customers of thousands of crores by promising them higher returns or developed plots.