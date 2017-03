ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೋಟ : ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ

2016ನೇ ಇಸವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರ ಸಾವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದು.

Thursday, December 15, 2016

2016- The year witnessed series of pro hindu organisation members death in Karnataka. Some of them were murdered and others died suspiciously.