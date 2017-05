ಜಂತಕಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕೇಸ್ : ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಂಧನ

ಜಂತಕಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಡೇರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka: Principal Secretary Gangaram arrested in connection with Janthakal mining case. The Lokayukta Special Investigating team probing the Janthakal mining case arrested a senior IAS officer in Karnataka on Monday. Gangaram Bhaderia serving as Principal Secretary of Mujurai and stamping