'ಹೊಸ ಬೆಳಕು' ಯೋಜನೆ LED ಬಲ್ಸ್ ಈಗ 65 ರುಗೆ ಲಭ್ಯ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ(ಉಜಾಲ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ಹೊಸ ಬೆಳಕು' ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಎಲ್‍ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಈಗ 65ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Energy Efficiency Services Ltd (EESL) has distributed over 1.4 crore LED bulbs across the 30 districts of Karnataka. The distribution has led to a saving of Rs. 729 crore annually in consumer bills. The price of LED bulbs under the UJALA programme has been lowered to Rs. 65 per 9W LED bulb.