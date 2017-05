ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಗಂಗಾಧರ ಹಿರೇಗುತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

2016ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಟಿಯೆಸ್ಸಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಸಂಪಾದಕ ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಮೊಹರೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಗೆ ಗಂಗಾಧರ ಹಿರೇಗುತ್ತಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Monday, May 15, 2017, 17:58 [IST]

English summary

Prestigious TSR Memorial Journalism Award and Mohare Hanamantaraya Award was given to Nagesh Hegade of Prajavani and Gangadhar Hiregutti of Karavli Mujavu respectively.