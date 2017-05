ರಾಜ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲೇ ಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka has a dismal record when it comes to cases of child marriages. But this might soon change, with the President of India giving the go ahead for the new law that the state wants to introduce to eliminate the existence of such an evil.