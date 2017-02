ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್: ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

English summary

CID clean chit to Premalatha Diwakar on black mail case: Ramachandrapura Math strongly criticized government move on this.