ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ರೂಪ ಐಪಿಎಸ್ ನಡುವೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಬಯಸಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಸಮರ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Madam, @D_Roopa_IPS it was a mere repost of @publictvnews news. I think, u hv a lot of free time, pls read https://t.co/EsEIenUfii

Story first published: Friday, March 17, 2017, 15:13 [IST]

English summary

Mysuru BJP MP Pratap Simha and IPS officer Roopa Moudgil on a flame war over social media posts regarding Sonia Narang, Madhukar Shetty, Labu Ram and Koushalendra Kumar, all IPS officers opting a shift from Karnataka to Central government Service.