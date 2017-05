ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚ, ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ 'ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷ' ಎಂಬ ಹಳೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Actor, journalist, theater person Prakash Belawadi today (May 21) announced relaunch of Kannada Paksha a regional party.

