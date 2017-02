ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ!

ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿಕಿಶಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಇಆರ್ ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Power minister DK Shivakumar hints that Power tariff may hike in future said in legeslative assembly session on Tuesday. The karnataka government submission proposal to KERC rise the RS 1.48 per unit.