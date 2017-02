ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ರೈತ ಸಮೂಹ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 177 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 160 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈತನ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೋಪಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Other than declaring 160 taluks out of 177 as drought affected, the state has not taken any concrete steps to mitigate their hardship. The Central Government is exhibiting a step motherly attitude towards the state and is watching the drama without releasing the central aid package alleges AAP Karnataka.