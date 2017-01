'ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್' ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರೇ ನಾಪತ್ತೆ

ಕೆ.ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಕನಸಿನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ 'ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್' ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ಜನ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.

English summary

People did not come as expected to Sangolli ‘Rayanna Brigade’ rally in Kudalasangama, a dream meet of K S Eshwarappa.