ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಕುಂತಯ್ತಲ್ಲೋ? ಸಿಎಂಗೆ ಅಪಶಕುನ ಅಂತೇ..

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ (ಜ 23) ಗೂಬೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪಶಕುನನಾ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

English summary

An owl was found in Vidhana Soudha, Bengaluru on Monday (Jan 23), is it a bad omen for Siddaramaiah Govt?