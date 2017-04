ಇನ್ನು 5ವರ್ಷ ಸೋಂದಾ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ ಮತ್ತು ಭೂತರಾಜರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು, ಸೋಂದಾ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Overall renovation of Sri Sonda Vadiraja Kshetra in Sirsi taluk, Mutt administration seeks devotees co-operation for next 4-5 years.