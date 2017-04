ಧೈರ್ಯಗೆಡಬೇಡಿ-ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷ ಮುಖಂಡ. ಭ್ರಷ್ಟ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಜತೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಂಥವರು ಬೇಕು

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 10:07 [IST]

English summary

Open letter to BS Yeddyurappa by a citizen states that BSY should project himself as BJP CM Candidate in upcoming assembly election. BSY also needs a leader like Amith Shah to counter Congress and other parties strategy