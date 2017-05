ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲಿ : ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ!

ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ದೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತರ ಗುಂಪೊಂದು ಹಾಕಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 13:50 [IST]