ಬೀದರ್: ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು

ಬೀದರ್, ಜೂನ್ 09 : ಇಲ್ಲಿನ ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ (40) ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.[ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ : ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ನವವಧುವಿನ ಹತ್ಯೆ]

Karnataka: One killed in boiler explosion in a chemical factory in Bidar district's Humnabad, last night. pic.twitter.com/P1BuoupWaO