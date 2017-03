ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ನರ್ಸರಿ) ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

English summary

Karnataka state government sends new notification that all nursery schools must be registered with government after the serious of harassment cases occurred in schools.