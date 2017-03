ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ?

ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯ್ತಿ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Today's Top News, Breaking News, News in Brief March 30: Women should not be forced to work on the night shift if they do not want to - and companies should as far as possible avoid women on the night shift, a committee of legislators has proposed in Karnataka.