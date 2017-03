ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಅಶ್ವಮೇಧ'ದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಶ್ವಮೇಧದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, March 13, 2017, 20:54 [IST]

English summary

We will stop Modi's Ashwamedha Yaga Horse in Karnataka. JDS will come to power, former CM and JDS State President H D Kumraswamy highly confident statement.