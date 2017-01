ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪುನರ್ ರಚನೆ ಇಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪುನರ್ ರಚನೆ ವಿಷಯ ಮರೆತು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:03 [IST]

English summary

No Cabinet expansion or reshuffle now said CM Siddaramaiah. Two seats are vacant in the cabinet after HY Meti's resignation and Mahadeva prasad's demise.