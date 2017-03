ತುಮಕೂರಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆ, ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ತುಮಕೂರು ಮೂಲದ ಈ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ದುರ್ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಕರುಳು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆತಂದ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಲಾಂ ಹೇಳಬೇಕು

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 15:29 [IST]

English summary

For 45 days, Karanataka's Tumakuru based six-year-old Aryan never let go of his four-year-old sister Amritha’s hand. It was this act of love that eventually helped the Kerala police trace the two children and bring them back to the state.