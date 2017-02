ಬಹಿಷ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದ 45 ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತ ಅಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗ್ರಾಮದ 45 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, February 20, 2017, 18:03 [IST]

English summary

The panic situation emerged due to the ostracism of 45 Dalit families from Yakalasapura village of Gadag district is under control says Government authorities. Officers are has set a meeting of negotiation between the upper cast communities and Dalits on February 21st.