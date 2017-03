ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳು!

ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ 23 ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2017 ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

The number of cities from where #NEET 2017 will be conducted is now at par with #IITJEE @JPNadda #CBSE (3/3) pic.twitter.com/4QFfSWQ9sJ

English summary

Union minister for Human resource development Prakash Javdekar on Friday announced a new list of cities where NEET exams for 2017 would be held. 4 New Exam centers in Karnataka among 23 new cities across the country.